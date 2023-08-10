Дожди и град: погода в Казахстане на 10 августа

По информации "Казгидромет" на большей части страны 10 августа ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди и град, передает BaigeNews.kz.

В Астане переменная облачность, днем и ночью на юге и западе области ожидается дождь и гроза. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, а днем 25-30 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 19-21, днем 22 тепла.

В Шымкенте солнечно. Температура воздуха ночью 21, днем 36 тепла.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области дождь, гроза, днем на юге, западе области град. Температура воздуха ночью 14-19, на западе, севере области 11, днем 25-30 тепла. В Кокшетау переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17, днем 14 тепла.

В горных, предгорных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, в горных районах области 7-12 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, в горных районах области 22-27 тепла. В Конаев переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.

Днем на юге, в горных районах Жетысуской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, в горных районах области 26 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 тепла, днем переменная облачность 18 градусов тепла.

Утром и днем горных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 21-26, в горных районах области 17, днем 33-38, в горных районах области 28 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 23 тепла.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, на юго-западе области 23, днем 28-33 тепла, на юго-западе области сильная жара 37 градусов. В Уральске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16-18, днем 17 тепла.

В Атырауской области без осадков. Температура воздуха ночью 19-24 тепла, днем сильная жара 32-37 градусов. В Атырау ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем 25 градусов.

В Мангистауской области без осадков. Ночью и утром на западе области туман. Температура воздуха ночью 21-26 тепла, днем сильная жара 34-39 градусов, на юге области 42 градуса. В Актау ясно, без осадков. Ночью туман. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 26 градусов.

На востоке Актюбинской области небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, на севере области 11, днем 29-34 тепла. В Актобе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 18 тепла.

На севере, востоке, юге Костанайской области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 22-27, на юге области 30 тепла. В Костанае переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16, днем 16 тепла.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области дождь, гроза, град, шквал. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-25, на юге области 28 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 15 тепла.

Утром и днем на севере, западе, юге Павлодарской области дождь, на юге области временами сильный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32, на севере, юге области 22 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16, днем 16 тепла.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области, днем на большей части области дождь, в центре, на востоке области сильный дождь, гроза. На севере, в центре области град, шквал. Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 25-30, на востоке области 22 тепла. В Караганде облачно с прояснением, утром и днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19 тепла.

Ночью на севере, востоке Улытауской области, днем на большей части области дождь, гроза. На севере, в центре области град, шквал. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32, на севере области 24 тепла. В Жезказгане облачно, дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-20, днем 17 тепла.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, временами сильный, гроза, град. Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 20, днем 25-30, на востоке области 22 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, грозаТемпература воздуха ночью 13-15, днем 13 тепла.

Ночью на западе Абайской области дождь, гроза, днем дождь, на севере, западе, юге области сильный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 25-30, на юге области 33 тепла. В Семее переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 12 тепла.

Днем на севере Кызылординской области небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38, на западе области 30 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 24 тепла.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, в горных районах области 15, днем 32-37, в горных районах области 27 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 19-21, днем 20 тепла