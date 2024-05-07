Дождь, град и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

О погоде на 7 мая на брифинге в СЦК рассказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны – сильный дождь, град. Лишь на западе, востоке, юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке – туман", - сказала Алина Исмагулова.

Ночью на востоке Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке Карагандинской, области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской областях, в области Ұлытау, сохраняется, а в Туркестанской и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Кроме того, согласно выпущенному штормовому предупреждению, в период 7 – 13 мая в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматинской области (в высотной зоне выше 2800 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.