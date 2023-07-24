Дорожные знаки, остановки, детские городки: как меняется жизнь в дачных массивах в области Абай

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с жителями дачных массивов Бобровка и Мурат и обсудил с ними реализацию Дорожной карты по благоустройству, передаёт BaigeNews.kz.



Проблемные вопросы на дачах Бобровка и Мурат в областном центре находятся на непосредственном контроле главы региона. Для их решения Уранхаев регулярно проводит встречи с населением.

Сегодня состоялась встреча, в рамках которой озвучили результаты проделанной с мая работы.

Для решения проблем, накопленных на протяжении долгих лет, акиматом разработана Дорожная карта. На дачах установлены дорожные знаки и четыре камеры видеоконтроля "Сергек", ликвидировано более 60 несанкционированных свалок (вывезено 4370 кубометров мусора). Установлено 11 остановок, ещё три планируется поставить в течение 15 дней.

Кроме того, планируется построить в жилых массивах Бобровка и Мурат игровые, спортивные, легкоатлетические площадки. Работы начнутся в конце июля. Отделом жилищно-коммунального хозяйства ведётся работа по выделению земельных участков.

В ходе совещания жители выразили признательность за проделанную работу. В то же время большая часть населения открыто высказала недовольство деятельностью местных общественных объединений "Семей.Мұрат.Доверие" и ПКСЛ "Бобровка". По словам жителей, председатели кооперативов используют служебные полномочия и злоупотребляют властью.

Аким области отметил, что все вопросы о деятельности двух кооперативов будут решатся в рамках закона, компетентные органы уже ведут работу в данном направлении.

Подводя итоги часового совещания, Нурлан Уранхаев и жители договорились организовать очередную встречу 2 августа.