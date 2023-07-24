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Дорожные знаки, остановки, детские городки: как меняется жизнь в дачных массивах в области Абай
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с жителями дачных массивов Бобровка и Мурат и обсудил с ними реализацию Дорожной карты по благоустройству, передаёт BaigeNews.kz.
Проблемные вопросы на дачах Бобровка и Мурат в областном центре находятся на непосредственном контроле главы региона. Для их решения Уранхаев регулярно проводит встречи с населением.
Сегодня состоялась встреча, в рамках которой озвучили результаты проделанной с мая работы.
Для решения проблем, накопленных на протяжении долгих лет, акиматом разработана Дорожная карта. На дачах установлены дорожные знаки и четыре камеры видеоконтроля "Сергек", ликвидировано более 60 несанкционированных свалок (вывезено 4370 кубометров мусора). Установлено 11 остановок, ещё три планируется поставить в течение 15 дней.
Кроме того, планируется построить в жилых массивах Бобровка и Мурат игровые, спортивные, легкоатлетические площадки. Работы начнутся в конце июля. Отделом жилищно-коммунального хозяйства ведётся работа по выделению земельных участков.
В ходе совещания жители выразили признательность за проделанную работу. В то же время большая часть населения открыто высказала недовольство деятельностью местных общественных объединений "Семей.Мұрат.Доверие" и ПКСЛ "Бобровка". По словам жителей, председатели кооперативов используют служебные полномочия и злоупотребляют властью.
Аким области отметил, что все вопросы о деятельности двух кооперативов будут решатся в рамках закона, компетентные органы уже ведут работу в данном направлении.
Подводя итоги часового совещания, Нурлан Уранхаев и жители договорились организовать очередную встречу 2 августа.
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