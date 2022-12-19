Дороги перекрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды

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Несколько участков республиканских трасс закрыли из-за непогоды в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области ввели ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на дороге Самара — Шымкент с 526 по 613 километры, участок от границы Западно-Казахстанской области до села Хобда.

"В ЗКО в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на трассе Актобе — граница РФ с 39 по 136 километры (от посёлка Калдаякова до границы РФ)", — говорится в сообщении.