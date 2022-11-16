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  • Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года
wikimedia.org Сегодня, 09:57
63
Сегодня, 09:57
63
Фото: wikimedia.org

Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" - провозгласил Трамп.

Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провёл в Белом доме.

"В эти короткие четыре года у всех всё было замечательно, - сказал он. - Все процветали, как никогда прежде".

Трамп рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

"Теперь же мы страна, находящаяся в упадке", - продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

Трамп также подверг критике действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.

Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто ещё не сражался в истории.

"Мы нанесём поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри", - заключил он.

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#США #выборы в президенты #Дональ Трамп
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:57
63
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