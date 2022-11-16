Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" - провозгласил Трамп.

Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провёл в Белом доме.