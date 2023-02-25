Дома построенные по госпрограмме расходятся по швам в Актюбинской области

Фото: Диапазон

Люди заливают дыры монтажной пеной, чтобы не дул ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В 2022 году провели техобследование домов, оказалось, нужно исследовать грунт и решить, возможен ли ремонт.

В Уиле в 2017 году построили арендное жилье – это 21 частный дом для многодетных семей, для тех, кто воспитывает детей-инвалидов и другие. Теперь дома трещат по швам, люди пытаются залить дыры пеной, чтобы не было так холодно и просят помочь решить эту проблему.

"Все началось через пару лет после новоселья, сейчас стало хуже. Это арендное жилье, оно нам не принадлежит. В морозы вообще было холодно, ветер задувал в эти дыры. Все щели, пустоты я залил пеной. Хотелось бы оформить дом на свое имя, чтобы его отремонтировать. Мы вносили плату каждый месяц, как за аренду. Но сейчас я не плачу", - рассказал Ержан Отенов.

В акимате Уилского района сообщили, что сейчас приватизировать эти жилые дома не представляется возможным.