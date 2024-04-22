До каких пор мы будем слушать ложь - депутаты возмущены состоянием канала имени Сатпаева

Плачевное состояние некоторых объектов канала имени Каныша Сатпаева пугает и возмущает депутатов мажилиса. В связи с этим представитель партии ОСДП Ажар Сагандыкова обратилась к премьер-министру, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году мы с гордостью отмечаем 125-летний юбилей Каныша Сатпаева - первого президента Академии Наук Казахстана. Он много лет и сил отдал проекту, открывшему путь живительной влаге в засушливые степи Центрального Казахстана. Мы неоднократно в своих обращениях к правительству поднимали проблему состояния и содержания канала", - сказала депутат.

Протяжённость объекта составляет 458 километров. 272 из них проходят по территории Павлодарской области, остальные - в Карагандинской области.

Основными сооружениями канала являются 22 насосные станции подъёма, 14 водохранилищ и 34 участковых канала. Кроме того, на трассе канала имеются 39 других инженерных сооружений (водовыпуски, водосбросы, дюкеры, ливнепропускные трубы, мосты, перегораживающие сооружения).

"По признанию мирового сообщества объект является уникальным оросительно-обводнительным каналом для водообеспечения промышленных районов и сельского хозяйства Центрального Казахстана и не только. Но, по нашему мнению, чиновники либо не хотят вникать в суть проблемы, либо открыто вводят всех в заблуждение. В частности, на презентации Водного кодекса всем нам было сказано, что Канал имени Сатпаева входит в список стратегических объектов страны. Я специально изучила перечень стратегических объектов. Но ни одной строчки или намека на Канал Сатпаева. До каких пор мы будем слушать не прикрытую ложь?" - возмутилась депутат.

Она напомнила, что канал обеспечивает водой, теплом и светом больше трети населения страны.

"При этом стратегический объект в очень плохом состоянии, насосные станции изношены, рушатся укрепительные сооружения, запасные детали остались ещё с прошлого века. В 2022 году главой государства дано поручение Правительству РК уделить особое внимание техническому состоянию Канала имени Каныша Сатпаева. Для реконструкции и модернизации Филиалом разработана инвестиционная программа на 2024-2028 годы общей суммой 74 млрд. тенге. Министерством водных ресурсов и ирригации РК утверждена дорожная карта реализации реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов Канала на 61,5 млрд тенге за счет республиканского бюджета. Но, как говорят: "а воз и ныне там", - сказала Ажар Сагандыкова.

Фракция ОСДП крайне обеспокоена данным вопросом и требует: