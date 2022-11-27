До 42 градусов мороза и сильный ветер обещают казахстанцам в понедельник

Фото: kazlenta.kz

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 12 регионах страны и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного Северного антициклона, поэтому в Казахстане ожидается ясная и морозная погода.

На юге, юго-западе страны пройдут осадки: дождь и снег, ожидаются туман, гололёд. По республике прогнозируется усиление ветра.

28 ноября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз 42 градуса.

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу, ночью на юго-востоке Кызылординской, на горных перевалах Туркестанской областей ожидается очень сильный ветер — 30 метров в секунду и более.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Карагандинской области ветер восточный с порывами 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте и Туркестане 28 ноября ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Ночью 28 ноября в области Жетысу сохраняется сильный мороз 25-29 градусов.

В Кызылорде 28 ноября сохраняется ветер восточный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Улытауской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер восточный, порывы 18 метров в секунду.

28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, сутки 28, ночью 29 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 28-29 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

Напомним, в столице и некоторых регионах Казахстана из-за мороза и сильно ветра школьников младшего звена в понедельник переводят на дистанционку.