Дмитрий Попко выиграл турнир в Бразилии

Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M25 в бразильском Фейра-де-Сантане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанец уверенно обыграл американца Харрисона Адамса (771 АТР) — 6:4, 6:4. Благодаря успеху в Бразилии, Дмитрий завтра в обновлённом мировом рейтинге АТР с 276-го поднимется на 250-е место.

Казахстанец до этого выиграл четыре турнира серии ITF подряд: три в США и один в Аргентине.