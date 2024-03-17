  • 17 Марта, 23:04
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Дмитрий Попко выиграл турнир в Бразилии

Сегодня, 21:45
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пресс-служба ФТК Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: пресс-служба ФТК

Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M25 в бразильском Фейра-де-Сантане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанец уверенно обыграл американца Харрисона Адамса (771 АТР) — 6:4, 6:4. Благодаря успеху в Бразилии, Дмитрий завтра в обновлённом мировом рейтинге АТР с 276-го поднимется на 250-е место.

Казахстанец до этого выиграл четыре турнира серии ITF подряд: три в США и один в Аргентине.

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