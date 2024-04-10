Димаш Кудайберген встретился со спасателями Актюбинской области

Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Димаш Кудайберген поблагодарил военных за их труд.

Спасатели на данный момент находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.



По информации ведомства, аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и г. Алматы, а также военнослужащие МЧС, МО и НГ, работники МИО.