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Димаш Кудайберген встретился со спасателями Актюбинской области

Сегодня, 16:57
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: gov.kz

Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Димаш Кудайберген поблагодарил военных за их труд.

Спасатели на данный момент находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.

По информации ведомства, аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и г. Алматы, а также военнослужащие МЧС, МО и НГ, работники МИО.

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