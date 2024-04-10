Димаш Кудайберген встретился со спасателями Актюбинской области
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
114Фото: gov.kz
Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Димаш Кудайберген поблагодарил военных за их труд.
Спасатели на данный момент находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.
По информации ведомства, аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и г. Алматы, а также военнослужащие МЧС, МО и НГ, работники МИО.
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