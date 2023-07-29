Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Обладатель уникальнейшего голоса на планете, казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген порадовал подписчиков необычным образом. Димаш опубликовал в Instagram изображение, созданное при помощи искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.

На фото казахстанец весьма реалистично представлен в образе фентезийного короля.

"Получилось интересно. Добрый вечер", — подписал фото Димаш Кудайберген, находясь в Лос-Анджелесе.

Пост кумира миллионов набрал свыше 40 тысяч лайков. Необычное фото вызвало бурю обсуждений. Одним поклонникам работа искусственного ителлекта пришлась по вкусу, а кто-то заявил, что скучает по реальным эмоциям на фото с концертов.

"Да, очень круто получилось! Ну , что ж, придется признать, что "эпоха Принца" прошла, настала эпоха Короля", — написала одна из подписчиц.

"Как хочется увидеть Вас в каком-нибудь историческом музыкальном фильме, созданном лично для Вас и Вашего уникального Голоса", — высказала пожелания другая.

В прочем, большинство комметаторов с ней согласились: "Пора в кино!"

Напомним, не так давно на официальном сайте DimashManga анонсировали третью часть японских комиксов манга D’R’S с участием Димаша Кудайбергена.