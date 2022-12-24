Димаш Кудайберген примет участие в BIZ ВIRGEMIZ FEST в Астане

26 декабря в 19:00 на столичной "Барыс Арене" пройдет масштабный республиканский благотворительный музыкальный фестиваль "BIZ ВIRGEMIZ FEST", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Мероприятие проводится общественным фондом "Biz Вirgemiz Qazaqstan" совместно с акиматом города Астаны для поддержки детей с особыми потребностями.

"Главной особенностью фестиваля станет выступление на большой сцене талантливых особенных детей со всей республики, поднимающих флаг страны на международных аренах. Мероприятие объединит творчески талантливых детей и молодежь с ограниченными возможностями и инвалидностью, звезд казахстанской эстрады, меценатов, жителей и гостей столицы.Также во время фестиваля состоится вручение ключей от квартир двум многодетным малоимущим семьям от спонсоров", — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что главный хэдлайнер вечера – Димаш Кудайберген.

Также в фестивале примут участие Кенжебек Нурдолдай — незрячий певец, музыкант, участник шоу-программы Андрея Малахова "Песня от всей души", танцевальная группа "SENSITIVE" — победители 25-го юбилейного Всемирного чемпионата исполнительских искусств в США, Алтыншаш Мукатаева — певица, участница проекта "100 новых лиц", а также звезды эстрады страны: HAZIMA, Тамара Асар, группа "Бастау", KOBA&MANS, Mona Songz, ALPHA, Aidyn, Данияр Отеген (Rin'Go), Казыбек Курайыш, Багжан Октябрь, Актоты Болшова, Алишер Конысбай.

Кроме того, состоится выступление 100 учеников школьной студии "Қарақат"" на жетыгене, 100 учеников школы "Алтын домбра" на домбре.

Билеты на фестиваль можно приеобрести на сайте Kino.kz.