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Димаш Кудайберген поздравил с Днём рождения легендарную Бибигуль Тулегенову
Народной артистке СССР, почетному гражданину Алматы Бибигуль Тулегеновой сегодня исполнилось 93 года. Поздравить её пришёл известный казахстанский деятель культуры, исполнитель и композитор Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.
Видео об этом появилось на странице певца в Instagram.
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"Я до сих пор помню, как в 2015 году, когда я собирался выступить на "Славянском базаре", Вы благословили меня и пожелали удачи. Я помню, как вы всегда поддерживали меня, когда я участвовал в конкурсах как в Китае, так и в Америке, а также в других странах. Вы, несомненно, мать казахского песенного искусства. Бибигуль апа, желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 95-летия и 100-летия! Ваше творчество — это пример для всех молодых артистов!", — написал Димаш Кудайберген.
Бибигуль Ахметовна родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске. Она выросла в семье, где часто звучала музыка — отец любил играть на скрипке, мать хорошо пела. В 1937 году отца арестовали в Катон-Карагае и он исчез навсегда. В 1946 году, учась в седьмом классе вечерней школы, пошла работать на мясокомбинат, где могла петь в кружке художественной самодеятельности.
На юную певицу обратила внимание писательница Галина Серебрякова, которая находилась в Семипалатинске в ссылке. Она взяла над ней опеку, дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебряковой поступила на вокально-хоровой факультет Казахской консерватории имени Курмангазы в Алма-Ате, которую окончила в 1954 году. Во время учёбы в 1951 году работала солисткой на Казахском радио, где исполняла популярные народные и эстрадные песни.
В разные годы бибигуль Тулегенова была солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, труппы Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы Казахской филармонии имени Джамбула. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему Союзу. В 1958 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Выступала в концертах с исполнением классического репертуара и народных песен.
Гастролировала в Китае, Польше, ГДР, Вьетнаме, Индии, Алжире, Египте, Сирии, Чехословакии, Канаде, Швеции, Франции, Италии. Именем Бибигуль Тулегеновой назавали международный конкурс вокалистов.
Кроме того, Бибигуль Ахметовна исполнила сотни оперных партий, играл восхитительные роли в кинофильмах "Дочь степей", "Наш милый доктор", "Это было в Шугле", "Ангел в тюбетейке".
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