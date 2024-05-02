Димаш Кудайберген отметит 30-летие концертом в Турции

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что в честь своего 30-летия дал небольшое интервью для турецкого ТВ, передаёт BaigeNews.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Накануне моего большого сольного концерта в Стамбуле в честь моего 30-летия я дал небольшое эксклюзивное интервью для турецкого телевидения. Полное интервью вы можете посмотреть на моем YouTube канале", - написал исполнитель в соцсети.

В беседе с журналистом Димаш поделился, каким был его звездный путь, как мечтал стать знаменитым певцом, как к нему пришла популярность в Казахстане, а также поделился творческими планами.

К слову, он заинтриговал зрителей, рассказав, что на своем концерте исполнит дуэт с известным артистом из Турции.