Дикому Арману продлили арест

Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) продлили срок содержания под стражей, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года", - сказано в сообщении Специализированного межрайонного следственного суда Алматы.

Дикий Арман задержан спецслужбами в начале 2022 года после январских событий. Ему инкриминируют незаконное хранение оружия и организацию массовых беспорядков.

Об "особой роли" Дикого Армана в январских событиях рассказали в Генпрокуратуре.