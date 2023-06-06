Дикому Арману продлили арест до 7 августа

Фото: Instagram/@_dikiy_arman_

Известному криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву по прозвищу "Дикий Арман", продлили срок ареста до 7 августа 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 5 июня 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до 2 месяцев, то есть до 7 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны во время спецоперации ДП Алматы по подозрению в организации массовых беспорядков. В Генпрокуратуре позднее заявили, что группировка Дикого Армана избивала мирных жителей, отобрала оружие у полицейского.

Подробнее о личности Джумагельдиева можно прочитать здесь. О фактах, слухах и домыслах, окружающих Армана Джумагельдиева, можно прочитать по ссылке.