Девять граждан Нигерии депортировали из Алматы

Миграционная служба Алматы организовала вылет для девяти граждан Нигерии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Это те иностранцы, которые во время пребывания в Казахстане нарушили законодательство в сфере миграции, в частности, не покинули территорию страны в положенные законом сроки. Суд постановил выдворить девять граждан Нигерии за пределы Казахстана.

В полиции Алматы напомнили, что эта процедура проходит в несколько этапов. Ранее из Казахстана депортировали 19 граждан стран африканского континента, задержанных за нарушение миграционного законодательства РК.

В ноябре 2023 года при проверке частных строительных объектов Алматы полицейские нашли 12 мигрантов из Нигерии, которых работодатель привлекал к работам незаконно.

В том же месяце в Алматы выявили хостел с 14 нелегальными мигрантами из Нигерии. У граждан африканской страны истёк срок пребывания на территории Казахстана.