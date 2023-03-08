"Дети в реанимации - это и мои дети" - о сложной профессии рассказала врач из Алматы

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Врач анестезиолог-реаниматолог в детской городской клинической больнице №2 Алматы Светлана Косарева работает по своей специальности уже шесть лет. О новой технологии, которую пришлось внедрять с нуля, работе с детьми и том, как совладать с нервным напряжением в реанимации, Светлана рассказала в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

- Как и когда вы решили, что станете врачом?

- Медицину я выбрала ещё ребенком, с детства хотела стать специалистом, который помогает людям. В семье нас трое (старшая сестра и младшая сестра), воспитанием занималась бабушка Надежда Ивановна, по профессии медсестра. Она 20 лет проработала на педиатрическом участке. Так как в советское время инъекции делались на дому, она ежедневно утром обходила весь участок, до сих пор встречает своих деток которых лечила, они её помнят, как видят её, всегда подходят, здороваются и вспоминают, называя её врачом. Я горжусь бабушкой. Со школы мечтала стать врачом, ежегодно участвовала в олимпиадах по биологии. Когда уже настал одиннадцатый класс, шла подготовка к ЕНТ, нужно было решать, куда я буду подавать документы, и, учитывая, что в медицине учиться долго, и платить столько за меня не смогут, мои родные приняли решение, что я пойду в технологический университет на факультет биотехнологии. Я сдала документы в этот университет и в заявлении на грант четвёртую специальность я указала "общая медицина". Когда вышла после подачи заявления, мне сказали, что только первые две специальности рассматривают, я очень расстроилась, но в августе, купив газету, я нашла свою фамилию в списке "общая медицина". Я прошла на грант на свою долгожданную мечту "стать Врачом", естественно были слёзы радости и чувство победы, и благодарность Богу за то, что я именно в медицине. Окончила бакалавриат с отличием, поступала дальше в интернатуру по педиатрии, тогда уже решила, что "детство" мне ближе, что хочу работать с детьми. Когда училась в педиатрии, у нас были разные циклы: придя на базу детской инфекционной больницы в отделение реанимации и интенсивной терапии, я в первый раз самостоятельно сделала люмбальную пункцию ребёнку и поняла, что хочу работать именно в детской анестезиологии и реаниматологии. Мой первый учитель в этом был Хохуля Сергей Николаевич

- Помните ли свою первую операцию?

- Конечно, помню. Когда я начала работать в ДГКБ№2, у нас не было отделения хирургии, оно появилось позже, и первые операции проводили детям нейрохирургического профиля. Это был маленький восьмимесячный пациент с диагнозом "гидроцефалия", в ходе операции нужно было установить вентрикулоперитонеальный шунт. Всё прошло отлично, оперировал нейрохирург и наш главный врач Марат Рабандиярович, профессионал своего дела, наркоз я обеспечила отличный, наша команда - это команда профессионалов.

- Почему вы выбрали именно работу с детьми?

- Во-первых, я очень люблю детей, и дети - самое прекрасное и чудесное, что есть на земле. Детский организм чутко реагирует на правильно подобранное лечение, с ними проще работать, я их всегда понимаю, ведь ребёнок никогда не врёт, и ничего лучше нет работы с детьми. В ходе лечения когда ты видишь их улыбки, это самое ценное.

- В чём особенность работы в детской больнице?

- Дети не могут рассказать, как именно заболели, где болит, если им до 1,5 лет, и в этом случае все зависит от знаний и умений медицинских работников. Мы используем игровой подход к детям, чтобы осмотреть. Отношение к маленьким пациентам, естественно, очень дружелюбное, с любовью. И, конечно, это очень ответственно, ведь родители доверяют тебе самое драгоценное, что есть в семье.

- Расскажите о самом примечательном случае спасения пациента?

- Самый примечательный случай - это спасение восьмилетней девочки, которая приехала в гости к бабушке. Играя с детьми, она упала в бассейн и утонула, её привезли в критическом состоянии, в коме. На тот момент я дежурила одна, это было моё первое самостоятельное дежурство, я быстро оказала помощь, перевела её на ИВЛ, занялась её лечением. Тогда было неизвестно, сколько ребёнок пролежал в воде, и прогнозов дать было невозможно. На третьи сутки ребёнок пришёл в себя, девочка полностью восстановилась. У неё была частичная амнезия, которая в последующем восстановилась. Порой нам привозят пациентов, которым уже трудно помочь, но если ребёнка вовремя, быстро привозят в больницу, мы почти в 99% случаев можем помочь.

- Как вы считаете, какими качествами должен обладать врач анестезиолог-реаниматолог?

- Любовь к своей профессии, способность быстро принимать решения, аналитический ум, доброта, умение сопереживать, коммуникативные способности. Я всегда говорю: "дети в реанимации - это и мои дети".

- Расскажите о процедуре, которую вы первой среди алматинских врачей начали использовать.

- Да, я как другие анестезиологи-реаниматологи даю наркоз, но я поработала полгода в таком качестве, Вскоре я стала заниматься продленной ультрагемодиафильтрацией (УГДФ). Это продлённый диализ на аппарате Prismaflex у детей с весом от 10кг, и я первой среди алматинских медиков начала заниматься этой работой. Вначале было тяжело. Подсказать было некому, так как у нас не было врачей, кто ранее проводил УГДФ. Приезжал лишь доктор из России, который и обучал меня. Помню свой первый УГДФ: я, аппарат, ребёнок и больше никого. Было поначалу сложно. Дело в том, что при неправильном использовании УГДФ могут образовываться гематомы, так как используется гепарин, разжижающий кровь, а чаще всего дети поступают в критическом состоянии, высок риск кровотечений. Нужно было наработать верную тактику, чтобы не допускать нежелательных последствий, и я с ней справилась.

Первое время было очень трудно доказать всем, что этот метод подходит детям. Он восстанавливает функцию почек в остром состоянии у детей на 100%. Сейчас уже доктора обучаются и проводят его. Я и наша команда врачей при помощи этого метода помогла очень многим детям.

- Каков ваш распорядок дня?

- Мой рабочий день начинается в семь утра, делаю обход наших маленьких пациентов — делаем с коллегами корректировки, необходимые в лечении. Далее в течение дня поступают дети с разными заболеваниями, мы оказываем первую помощь. Когда стабилизируем ребёнка в течение нескольких часов, можем перевести его в обычное отделение. В отделение реанимации поступают чаще всего дети в крайне тяжёлых состояниях, и жизнь ребёнка напрямую зависит от врача, от того, как быстро он окажет помощь, и будут ли его действия правильными. Поэтому всем врачам, особенно тем, кто проводит операции, нужно постоянно проходить повышение квалификации, изучать зарубежную литературу, внедрять новые технологии. Я хотела бы выразить благодарность своим родителям, бабушке, моим учителям и коллегам. И отдельная благодарность главному врачу ДГКБ№2 Рабандиярову М.Р., и его заместителю Асановой Н.У.