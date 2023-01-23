Десятки казахстанцев-нелегалов в США обращаются за помощью к дипломатам МИД РК

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Точного числа казахстанцев, которые пребывают в США нелегально, у МИД РК нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Если они выезжают нелегально, они всячески будут скрывать информацию о себе. Как таковой статистики у нас нет. У нас есть неотъемлемое право любимого гражданина свободного передвижения. Вы можете приобрести билет в Стамбул и из дальше в Мексику, мы никак не проследим, куда вы полетели, если вы сами не придёте и не скажете", - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

МИД может посчитать лишь число обращений таких казахстанцев к дипломатам.