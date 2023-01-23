open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Десятки казахстанцев-нелегалов в США обращаются за помощью к дипломатам МИД РК
jpgazeta.ru Сегодня, 14:31
96
Сегодня, 14:31
96
Фото: jpgazeta.ru

Десятки казахстанцев-нелегалов в США обращаются за помощью к дипломатам МИД РК

Точного числа казахстанцев, которые пребывают в США нелегально, у МИД РК нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Если они выезжают нелегально, они всячески будут скрывать информацию о себе. Как таковой статистики у нас нет. У нас есть неотъемлемое право любимого гражданина свободного передвижения. Вы можете приобрести билет в Стамбул и из дальше в Мексику, мы никак не проследим, куда вы полетели, если вы сами не придёте и не скажете", - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

МИД может посчитать лишь число обращений таких казахстанцев к дипломатам.

"Десятки случаев. Были такие моменты, они конечно, обращались к дипломатам, они исчисляются десятками, я бы не говорил, что сотни или тысячи, у кого-то получилось пересечь границу, у кого-то не получается. Поэтому рекомендуем нашим гражданам, если вы хотите попасть на территорию США, то необходимо сдавать документы в посольство США. Вы экономите своё время, своё здоровье, средства финансовые и, естественно, свои нервы. Если у вас есть паспорт, законная виза, намного легче путешествовать. Но обходить, нелегально попытаться попасть, вы, естественно, создаёте себе проблемы", - сказал Айбек Смадияров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#казахстанцы за рубежом #США
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 14:31
96
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх