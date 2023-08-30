Десять автобусных маршрутов в Астане изменили движение
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
108Фото: BaigeNews.kz
Десять автобусных маршрутов в столице изменили свое движение из-за ремонта дорог, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 3, 5А, 6, 16, 20, 23, 25, 37, 72", – сообщили в CTS.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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