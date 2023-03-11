"Дерись с Шавкатом": фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC

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Фанаты казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова не перестают атаковать американца Колби Ковингтона на его странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как известно, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом бросил вызов Ковингтону.

Под одним из постов, совершенно не касающимся Рахмонова, казахстанские болельщики оставили множество комментариев.

"Шавкат, вперед", "Казахстан", "Шавкат Рахмонов - чемпион", "Колби, если ты не хочешь встретиться с Шавкатом, отпусти его. Если ты пытаешься быть честным, то ответь на его вызов как можно скорее. Я думаю, что казахстанский боец готов к бою", "У тебя нет шансов, Колби, против Шавката, прими бой, будь мужчиной", "Дерись с Шавкатом", - пишут юзеры.

Ковингтон со своей стороны пока никак не отреагировал.

Напомним, сегодня на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.