Деревья массово вырубили в Конаеве

В Конаеве рядом с парком Победы неизвестные незаконно вырубили 22 дерева. Собственника земли привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По данным и. о. руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Руслана Ботамбаева, на собственника земли в соответствии со статьями 386 и 505 КоАП РК наложили штраф в размере 184 600 тенге.

Также штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) наложен и на водителя спецтехники, осуществлявшего вырубку зеленых насаждений .

Отдел архитектуры и градостроительства готовит документы для возврата земельного участка в государственную собственность.