Деревья массово вырубили в Конаеве
Сегодня, 22:37
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Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
78Фото: pxhere.com
В Конаеве рядом с парком Победы неизвестные незаконно вырубили 22 дерева. Собственника земли привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По данным и. о. руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Руслана Ботамбаева, на собственника земли в соответствии со статьями 386 и 505 КоАП РК наложили штраф в размере 184 600 тенге.
Также штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) наложен и на водителя спецтехники, осуществлявшего вырубку зеленых насаждений .
Отдел архитектуры и градостроительства готовит документы для возврата земельного участка в государственную собственность.
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