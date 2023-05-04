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382Фото: mag.relax.by
День учителя исключат из перечня праздничных дат в Казахстане
Все профессиональные праздники исключат из перечня праздничных дат в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Эти изменения подготовлены в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".
Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
Теперь Минтруда своими нормативными документами будет утверждать такие профессиональные праздники, как:
- День медика;
- День учителя;
- День работников культуры и искусства;
- День полиции;
- День шахтера;
- День работников науки;
- День работников средств массовой информации;
- День госслужащего;
- День металлурга;
- День строителя;
- День пограничника;
- День национальной валюты и другие.
В перечне праздничных дат, утвержденных правительством, останутся следующие даты:
- День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;
- День благодарности – 1 марта;
- День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;
- День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;
- Национальный день домбры – первое воскресенье июля;
- День Абая – 10 августа;
- День спорта – третье воскресенье августа;
- День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;
- День знаний – 1 сентября;
- День семьи – второе воскресенье сентября;
- День языков народа Казахстана – 5 сентября;
- День труда – последнее воскресенье сентября;
- День пожилых людей – 1 октября;
- День хлеба – 16 октября;
- День энергосбережения – 11 ноября;
- День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.
Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.
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