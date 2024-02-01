День работников гражданской авиации впервые отмечают в Казахстане
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1 февраля 2024 года в Казахстане впервые отмечают День работников гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.
"Комитет гражданской авиации проделал все соответствующие работы по определению данного праздника, и Министерство труда и социальной защиты населения поддержало данную инициативу. Профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства", - отметили в Комитете гражданской авиации.
Напомним, предложение нового праздника поступило от объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Казахстана.
19 октября 2023 года Минтруда объявило о проекте дополнений в перечень профессиональных праздников. В список профессиональных праздников включены День работников гражданской авиации Республики Казахстан, намеченный на 1 февраля, а также День бурильщика, который будут праздновать каждую третью субботу ноября.
17 ноября 2023 года был переутвержден Перечень профессиональных праздников, и 1 февраля был определен Днем работников гражданской авиации Республики Казахстан.
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