День единства народа Казахстана: Ерболат Досаев наградил участников борьбы с паводками

В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Алматы Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтёров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.

Аким города Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.

Благодарственные письма от имени главы города получили:

• Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;

• Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения "Афганский центр "Ариана";

• Гахраман Садиев – председатель филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Алматы;

• Андрей Шин – председатель общественного объединения "Алматинский корейский национальный центр";

• Абубакир Войнце – председатель общественного объединения "Казахстанское общество дунган";

• Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения "Кыргызский этнокультурный центр "Мурас";

• Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;

• Анна Торосян – председатель представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;

• Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы;

• Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;

• Сакен Ибраймов – водитель-механик "Алматы Тазалык";

• Оразгали Омар – волонтер;

• Окас Куаныш – водитель самосвала "Констракшн групп Самрук";

• Айдар Султанов – инженер-дорожник "Adala Construction";

• Асанова Шолпан – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1 и др.

Концертную программу открыла композиция "Великая земля" в исполнении группы "ЖасStars". Для зрителей выступили творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), ансамбль "Узбегим" (Узбекистан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким и группа "МузАрт".

Перед Дворцом Республики также развернулась благотворительная ярмарка и гастро-фестиваль. Более 10 рестораторов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" в пользу ликвидации последствий паводков.

Праздничная программа продолжится благотворительным концертом Maxi Fest. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа "Азия", Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Праздничные мероприятия также проходят во всех районах города.

Фото: акимат Алматы