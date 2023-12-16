Данияр Елеусинов вернулся на ринг с громкой победой после перерыва

Казахстанский боксёр, чемпион Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов вернулся после двухлетнего перерыва и выиграл главный бой турнира от IBA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В Астане состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА" (Ion Beam Applications - прим. ред.), организованный Международной боксёрской ассоциацией. В главном событии вечера Данияр Елеусинов встретился с Джабулани Макхенсе из ЮАР.

Бой в весе до 71 килограмма включал шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Данияр Елеусинов, который до этого выходил на ринг два года назад. Тогда он также решением выиграл у аргентинца Хуана Эрнана Леаля.

Ранее чемпион Олимпиады-2016 поделился профессиональными планами и рассказал, что его цель - максимально выиграть пояса и стать чемпионом, а также заработать.

Данияр Елеусинов дебютировал в профи в 2018 году. В декабре 2021 года он завоевал чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао и с тех пор не выходил на ринг.