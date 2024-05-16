Какие факторы будут учитываться при принятии решения об УДО для Бишимбаева
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Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената разъяснила условия выхода Куандыка Бишимбаева по УДО, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По условно-досрочному освобождению: у нас такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которые отбывают наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право - это 2/3. Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе, нам нужно дождаться вступления в силу приговора. Поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", - сказала Ботагоз Жакселекова.
Она пояснила, что при принятии решения учитывается ряд факторов, в том числе поведение, условия отбывания наказания.
"В совокупности они все рассматриваются в суде. Ходатайство пишет учреждение, где находится отбывающее наказание лицо", - указала вице-министр.
Уточнила она и вопрос о том, может ли человек выйти на свободу по состоянию здоровья.
"Это тоже делается по решению суда, в зависимости от состояния здоровья. В целом медицинское обеспечение в органах обеспечивается и предоставляется. С недавних пор система медицинского обеспечения была выведена из системы органов внутренних дел и передана в Министерство здравоохранения, поскольку были вопросы с точки зрения качества предоставления помощи, зависимости от учреждения. Для того, чтобы конфликта не было, решили разделить между двумя ведомтствами. Для того, чтобы права осужденных были в какой-то степени больше защищены. Министерство здравоохранения сейчас свои структуры имеет в каждом учреждении. Сейчас я не смогу вам точно прокомментировать статьи. Обязательно все разъясним. У нас все эти случаи расписаны. Но в любом случае это всегда будет решение суда", - указала она.