Какие факторы будут учитываться при принятии решения об УДО для Бишимбаева

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената разъяснила условия выхода Куандыка Бишимбаева по УДО, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По условно-досрочному освобождению: у нас такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которые отбывают наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право - это 2/3. Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе, нам нужно дождаться вступления в силу приговора. Поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", - сказала Ботагоз Жакселекова.

Она пояснила, что при принятии решения учитывается ряд факторов, в том числе поведение, условия отбывания наказания.

"В совокупности они все рассматриваются в суде. Ходатайство пишет учреждение, где находится отбывающее наказание лицо", - указала вице-министр.

Уточнила она и вопрос о том, может ли человек выйти на свободу по состоянию здоровья.