  • 9 Августа, 19:31
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Данияр Елеусинов о планах на карьеру: "Хочу уйти с ринга с миллионами"

Сегодня, 18:42
АВТОР
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prosports.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: prosports.kz

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов рассказал о своих амбициозных планах в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гончара, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ходе интервью боксер поделился планами на карьеру и целью - максимально выиграть пояса и стать чемпионом.

 Спортсмен также поделился, что хочет заработать 20-30 миллионов.

"Да, с миллионами. Хотя бы с 20-30 миллионами. У нас в welterweight’е ты заработаешь больше все равно. В этом дивизионе очень популярные ребята, если их выигрываешь, то хорошо заработаешь. Даже если просто выйти с ними, уже хорошо зарабатываешь", - поделился олимпийский чемпион.

Напомним, что Данияр Елеусинов олимпийский чемпион 2016 года и дебютировал в профи в 2018 году. В декабре 2021 года он завоевал чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао и с тех пор не выходил на ринг. Недавно организация отобрала титул из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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