Что поможет повысить доверие населения к госорганам, рассказал вице-министр культуры и информации

Вопросы повышения общественного доверия к работе государственных органов обсудили участники конференции в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

IV Международная конференция "Общественное доверие и социальный капитал" проходит в Алматы Менеджмент Университет. Мероприятие организовано совместно с Национальной академией наук при Президенте РК.

В рамках конференции участники обсуждают такие темы, как влияние общественного доверия на развитие экономики и социальную сферу, роль социального капитала в устойчивом развитии страны, измерение и управление общественным доверием и другие.

Как отметил вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, консолидации общества, развитию общественного диалога и стратегического партнерства государства и неправительственных организаций уделяется особое внимание.

"Сегодня в стране осуществляют контроль 258 общественных советов, в их составе свыше 4 тысяч членов. Также за последние три года количество волонтерских организаций увеличилось в три раза - с 224 до 680. Число активных участников волонтерского движения за последние три года выросло в 5 раз - с 50 тысяч до 250 тысяч человек. По государственному социальному заказу выделяется 22,1 млрд тенге, на гранты - 2,2 млрд тенге, реализуется свыше 300 проектов", - отметил Данияр Кадиров.

Он также подчеркнул, что государственные органы должны своевременно и регулярно информировать население о своей работе. По его словам, неведение порождает недоверие со стороны граждан и медиа.