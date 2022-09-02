Что пишут зарубежные СМИ о Послании Токаева – обзор

Фото: pixabay.com

Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана широко освещалось в международных СМИ. Публикации носят преимущественно новостной характер, однако эксперты также высказались о предложеннх реформах, сообщает BaigeNews.kz.

Основные положения Послания раскрыли крупнейшие мировые информагентства, а также подавляющее число русскоязычных СМИ. Послание президента Казахстана освещалось русскими службами Forbes, Deutsche Welle, а также оппозиционными русскоязычными СМИ. Новость о прошедшем мероприятии дали СМИ Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Украины.

Мы выбрали самые интересные и значимые цитаты.

Издание Financial Times приводит мнение управляющего директора и главы отдела политических рисков консалтинговой компании J.S.Held Ливия Пагги. Она отмечает, что "решение о назначении внеочередных выборов следует рассматривать не как демократический шаг, а как попытку консолидации власти".

"Мы всегда наблюдали это в Казахстане в трудные времена, когда возникали экономические трудности или... политическая нестабильность ... выборы используются для подтверждения позиции действующего президента". Но ограничение срока полномочий президента одним сроком является важным сигналом социальных реформ в стране, которая переросла свою терпимость к авторитаризму, отмечает эксперт. "У Токаева есть намерение проводить реформы, это стало частью его бренда. <…> Ограничивая президентские полномочия одним сроком, он дает понять, что выборы не только укрепляют его собственную власть, но и служат сплочению общества", - также отмечает Л. Пагги.

По её мнению, несмотря на ограничения в плане демократичности планируемых выборов, они будут иметь положительное значение для страны, которая пережила политические и социальные потрясения и подвергается воздействию войны в Украине. "Социальная и политическая стабильность хороша для Казахстана, особенно учитывая то, что происходит с Россией и Украиной".

Al Jazeera отмечает, что "в случае победы в голосовании, предстоящие выборы укрепят мандат Токаева как независимого лидера".

ТАСС цитирует Twitter-аккаунт посольства США в Нур-Султане, в котором отмечается, что "Соединенные Штаты остаются надежным партнером Казахстана и готовы оказать содействие в проведении масштабных реформ".

Как пишет американский аналитический центр Stratfor.com, "дополнительные конституционные изменения, досрочные выборы и продолжение реформ призваны еще больше укрепить власть Токаева за счет роста популярности его правительства и оттеснения на второй план тех, кто поддерживает бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Однако полный отказ от унаследованной от Назарбаева "многовекторной" внешней политики, направленной на умиротворение различных мировых держав и противопоставление их друг против друга, маловероятен. Кроме того, Москва выразила свое одобрение предложенных Токаевым изменений во время телефонного разговора между Токаевым и президентом России Владимиром Путиным 1 сентября, в ходе которого президенты договорились поддерживать постоянные рабочие контакты, что говорит о том, что Кремль не считает, что предстоящие реформы представляют угрозу для двусторонних отношений".

Reuters отмечает, что "в качестве шагов, которые, несомненно, усилят общественную поддержку, Токаев объявил о повышении минимальной заработной платы на 17% и о планах по распределению половины инвестиционного дохода Национального фонда на личные счета детей до 18 лет, которые они смогут использовать для оплаты обучения или покупки жилья".

Американский ресурс Eurasianet пишет, что "негласный аспект всего этого реформистского и нацеленного на привлечение благосклонности электората позиционирования заключается в том, что Токаев прилагает все усилия, чтобы дистанцироваться от стиля управления, которым руководил его предшественник Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку в 2019 году".

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин выразил мнение, что "логика Токаева – это полное изменение Казахстана в политическом и экономическом плане, построение нового Казахстана – не такого, как при Назарбаеве, когда один президент мог находиться неограниченное количество времени у власти, и его семья, его клан по сути были основой руководящего класса. Токаев строит новый Казахстан, "токаевский", где антитеза – это ограничение президентских сроков, недопущение монополизации власти и экономики в руках семьи президента. В этом плане он последователен".

Российские источники цитируют пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей и уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством".

"Коммерсантъ" пишет, что, как уточнил пресс-секретарь, объявленные ранее руководством Казахстана политические реформы не изменят отношения между государствами.

"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнер: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов", — отметил Д. Песков.

Российский Telegram-канал BRIEF со ссылкой на экспертов пишет, что Токаев своими действиями, напротив, посылает сигнал о неприемлемости российской политической модели для его страны. Иной точки зрения придерживается доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Не думаю, что Токаев таким образом будет посылать какие-то политические месседжи по поводу того, что приемлемо, а что не приемлемо. Такие решения принимаются для внутреннего расклада. И очевидно, что призыв ограничить одним семилетним сроком [правление президента] и есть результат некой внутренней договоренности элит, потому что всегда короля играет свита", — высказал мнение политолог в беседе с "Политикой Сегодня". "Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кажется, всерьез вознамерился отойти от курса своего предшественника Нурсултана Назарбаева и кардинально перестроить политическую модель страны. В послании к народу он представил сразу несколько амбициозных реформ, ставших логичным продолжением его нашумевшего мартовского обращения", - говорится в публикации "Политики Сегодня".

Российский телеграм-канал "Преемник" сообщает: