Лента новостей
- "Мы стоим на пороге новой политической эпохи". Мажилисмен о президентском послании в проекте "20:22" 15:11 43
- Послание позволит осуществить перезапуск всей политической системы - Ерлан Карин 14:33 107
- Что пишут зарубежные СМИ о Послании Токаева – обзор 14:15 273
- Озвученный президентом новый политический курс обсудили эксперты 13:54 206
- Снежные барсы живут в черте современных границ Алматы - зоолог 13:53 185
- Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара 13:41 175
- Компенсации по депозитам: кому положены и как получить 13:07 305
- Токаев принял верительные грамоты у послов пяти государств 13:07 171
- Глава полиции Алматы вышел в город и закрасил рекламу наркотиков 12:35 405
- 564 водителя в Нур-Султане ездили без прав 12:22 234
- Четыре больницы Туркестанской области оштрафованы за непроверенные средства измерений 12:20 233
- Мёртвая кефаль на Каспии: факт подтвердился, ищут причины 12:02 367
- Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра 11:52 257
- Сразу восемь пар близнецов пошли в первый класс одной школы в Актау 11:46 481
- В Минтруда РК рассказали о том, как изменятся выплаты по уходу за ребенком 11:38 473
- Пенсионные выплаты увеличат в Казахстане 11:32 730
- Генпрокуратура составит список по амнистии участников январских событий 11:27 249
- Токаев принял делегацию Конгресса США 11:10 295
- Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане 14 сентября 10:56 352
- "Электронный кошелек" и "умная копилка": эксперт об инициативах в социальной политике 10:41 313
- От Швейцарии до России: экспорт казахстанского угля вырос вдвое в денежном выражении - статистика 10:26 298
- Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в Минздраве 10:09 1365
- Сколько машин с временной регистрацией завезли в Казахстан с 2019 года 09:39 554
- В Уральске приостановили ремонт дорог из-за задержки поставок стройматериалов 09:04 270
- Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло за сутки вдвое 08:36 357
- Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open 08:23 432
- Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска 07:42 340
- Массовой гибели рыб в Каспии не обнаружено – управление рыбного хозяйства 06:17 506
- Сахар по 880 тенге: павлодарский магазин уличили в продаже товара по завышенной цене 05:09 585
- США не выдали визу главе МВД России для участия в саммите ООН 04:13 561
- Теннисистка обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах 03:35 903
- Объем морских грузовых перевозок увеличился в Казахстане 02:21 311
- В рейтинге миролюбивых стран Казахстан потерял сразу 29 позиций за год 01:02 597
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 00:16 888
- Молодой уроженец Жамбылской области стал вице-министром науки и высшего образования 01.09.2022 735
- Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов 01.09.2022 421
- Как бороться с осенней хандрой, рассказал психолог 01.09.2022 425
- Масанов: Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире 01.09.2022 531
- Внеплановую проверку начали на Атырауском НПЗ 01.09.2022 396
- Казахстанец вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде 01.09.2022 391
- Смерть солдата в Жамбылской области: задержан подозреваемый 01.09.2022 1411
- Владимир Путин приедет в Казахстан 01.09.2022 2732
- Президент поставил задачи акимам регионов и мегаполисов 01.09.2022 420
- Политическая осень началась сверхактивно, но всё самое интересное впереди - эксперты 01.09.2022 410
- Песков заявил, что после реформ отношения России и Казахстана не испортятся 01.09.2022 794
- ІТ школа-лицей распахнула свои двери в Косшы 01.09.2022 501
- "Мы должны верить своему народу" — Азимова об амнистии участников январских событий 01.09.2022 440
- О чём говорил президент в Послании 2022. Важное 01.09.2022 936
- "Нам и не снилось": беспрецедентной назвали казахстанцы программу "Нацфонд – детям" 01.09.2022 926
- Пресс-секретарь Токаева прикинул, сколько получат дети из Нацфонда Казахстана 01.09.2022 709
- Пистолеты и патроны нашли сотрудники ДУИС в Алматинской области 01.09.2022 396
- Психологическая служба появится в казахстанских школах 01.09.2022 418
- Мажилисмен Андрей Линник досрочно сложил полномочия 01.09.2022 721
- Какой будет погода в Казахстане 2 сентября 01.09.2022 433
- Владелец Gelandewagen выложил видео в Сеть и получил сразу шесть административных протоколов 01.09.2022 382
- Обновлён список обладателей стипендии "Болашак" 01.09.2022 429
- Отголоски января: очередной схрон с оружием найден вблизи озера Сайран 01.09.2022 386
- Почему выборы нужны так скоро — мнение экспертов 01.09.2022 1998
- Народная партия Казахстана заявила о поддержке политических преобразований Токаева 01.09.2022 382
- График выборов в Казахстане, объявленных в Послании президента 01.09.2022 586
- Ашимбаев о досрочных выборах: Возможно, будут зарегистрированы новые партии 01.09.2022 445
- Революционным назвал Послание президента Серик Жумангарин 01.09.2022 441
- "Деньги выделяются, но до клиента не доходят" - Перуашев о недофинансировании МСБ 01.09.2022 715
- "Принятые в рамках конституционных поправок законопроекты поступили в Мажилис" - Ашимбаев 01.09.2022 540
- Как начался новый учебный год в Казахстане 01.09.2022 421
- В Казахстане 26 тысяч осуждённых должны выплатить по искам 1,2 миллиарда тенге 01.09.2022 516
- Численность населения Казахстана превысила 19,6 миллиона человек 01.09.2022 514
- Нельзя выключать особенных детей из общества. Как работают инклюзивные школы в Казахстане 01.09.2022 605
- Глава МИИР прокомментировал трансформацию КТЖ 01.09.2022 443
- Такая восточная любовь: казахско-турецкая пара из Кокшетау рассказала о любви, авантюризме и семейных ценностях 01.09.2022 4751
- В Казахстане откажутся от назначения председателей судов — Токаев 01.09.2022 548
- "Дети должны изучать и казахский язык, и русский" — Токаев 01.09.2022 714
- Президент предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в следующем году 01.09.2022 434
- Токаев предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком 01.09.2022 580
- Инфраструктура городов дискредитирует Казахстан в глазах иностранцев - Токаев 01.09.2022 937
- Период выплат по уходу за ребёнком увеличат в Казахстане 01.09.2022 634
- "Необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом" — Токаев 01.09.2022 522
- Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане осенью 01.09.2022 1671
- Амнистию проведут для участников январских событий в Казахстане 01.09.2022 480
- "Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей" — Токаев 01.09.2022 553
Что пишут зарубежные СМИ о Послании Токаева – обзор
Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана широко освещалось в международных СМИ. Публикации носят преимущественно новостной характер, однако эксперты также высказались о предложеннх реформах, сообщает BaigeNews.kz.
Основные положения Послания раскрыли крупнейшие мировые информагентства, а также подавляющее число русскоязычных СМИ. Послание президента Казахстана освещалось русскими службами Forbes, Deutsche Welle, а также оппозиционными русскоязычными СМИ. Новость о прошедшем мероприятии дали СМИ Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Украины.
Мы выбрали самые интересные и значимые цитаты.
Издание Financial Times приводит мнение управляющего директора и главы отдела политических рисков консалтинговой компании J.S.Held Ливия Пагги. Она отмечает, что "решение о назначении внеочередных выборов следует рассматривать не как демократический шаг, а как попытку консолидации власти".
"Мы всегда наблюдали это в Казахстане в трудные времена, когда возникали экономические трудности или... политическая нестабильность ... выборы используются для подтверждения позиции действующего президента". Но ограничение срока полномочий президента одним сроком является важным сигналом социальных реформ в стране, которая переросла свою терпимость к авторитаризму, отмечает эксперт.
"У Токаева есть намерение проводить реформы, это стало частью его бренда. <…> Ограничивая президентские полномочия одним сроком, он дает понять, что выборы не только укрепляют его собственную власть, но и служат сплочению общества", - также отмечает Л. Пагги.
По её мнению, несмотря на ограничения в плане демократичности планируемых выборов, они будут иметь положительное значение для страны, которая пережила политические и социальные потрясения и подвергается воздействию войны в Украине. "Социальная и политическая стабильность хороша для Казахстана, особенно учитывая то, что происходит с Россией и Украиной".
Al Jazeera отмечает, что "в случае победы в голосовании, предстоящие выборы укрепят мандат Токаева как независимого лидера".
ТАСС цитирует Twitter-аккаунт посольства США в Нур-Султане, в котором отмечается, что "Соединенные Штаты остаются надежным партнером Казахстана и готовы оказать содействие в проведении масштабных реформ".
Как пишет американский аналитический центр Stratfor.com, "дополнительные конституционные изменения, досрочные выборы и продолжение реформ призваны еще больше укрепить власть Токаева за счет роста популярности его правительства и оттеснения на второй план тех, кто поддерживает бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Однако полный отказ от унаследованной от Назарбаева "многовекторной" внешней политики, направленной на умиротворение различных мировых держав и противопоставление их друг против друга, маловероятен. Кроме того, Москва выразила свое одобрение предложенных Токаевым изменений во время телефонного разговора между Токаевым и президентом России Владимиром Путиным 1 сентября, в ходе которого президенты договорились поддерживать постоянные рабочие контакты, что говорит о том, что Кремль не считает, что предстоящие реформы представляют угрозу для двусторонних отношений".
Reuters отмечает, что "в качестве шагов, которые, несомненно, усилят общественную поддержку, Токаев объявил о повышении минимальной заработной платы на 17% и о планах по распределению половины инвестиционного дохода Национального фонда на личные счета детей до 18 лет, которые они смогут использовать для оплаты обучения или покупки жилья".
Американский ресурс Eurasianet пишет, что "негласный аспект всего этого реформистского и нацеленного на привлечение благосклонности электората позиционирования заключается в том, что Токаев прилагает все усилия, чтобы дистанцироваться от стиля управления, которым руководил его предшественник Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку в 2019 году".
В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин выразил мнение, что "логика Токаева – это полное изменение Казахстана в политическом и экономическом плане, построение нового Казахстана – не такого, как при Назарбаеве, когда один президент мог находиться неограниченное количество времени у власти, и его семья, его клан по сути были основой руководящего класса. Токаев строит новый Казахстан, "токаевский", где антитеза – это ограничение президентских сроков, недопущение монополизации власти и экономики в руках семьи президента. В этом плане он последователен".
Российские источники цитируют пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей и уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством".
"Коммерсантъ" пишет, что, как уточнил пресс-секретарь, объявленные ранее руководством Казахстана политические реформы не изменят отношения между государствами.
"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнер: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов", — отметил Д. Песков.
Российский Telegram-канал BRIEF со ссылкой на экспертов пишет, что Токаев своими действиями, напротив, посылает сигнал о неприемлемости российской политической модели для его страны. Иной точки зрения придерживается доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
"Не думаю, что Токаев таким образом будет посылать какие-то политические месседжи по поводу того, что приемлемо, а что не приемлемо. Такие решения принимаются для внутреннего расклада. И очевидно, что призыв ограничить одним семилетним сроком [правление президента] и есть результат некой внутренней договоренности элит, потому что всегда короля играет свита", — высказал мнение политолог в беседе с "Политикой Сегодня".
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кажется, всерьез вознамерился отойти от курса своего предшественника Нурсултана Назарбаева и кардинально перестроить политическую модель страны. В послании к народу он представил сразу несколько амбициозных реформ, ставших логичным продолжением его нашумевшего мартовского обращения", - говорится в публикации "Политики Сегодня".
Российский телеграм-канал "Преемник" сообщает:
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных президентских выборах. Также он предлагает увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет. А количество сроков ограничить одним. Для Токаева, которому сейчас 69 лет, решение вполне логичное. Однако есть информация, что "мексиканский вариант" (ну, почти мексиканский, там шесть лет без права переизбрания) предложили иностранные консультанты. По их мнению, такая система позволит обеспечить баланс между основными клановыми группировками и снизить остроту внутриэлитных противоречий".
-
Hype news
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 00:16 888
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10530
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1076
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7097
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1188
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3851
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25922
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8224
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1827
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5348
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2076
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18914
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3847
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4657
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3059
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8592
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3947
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2771
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2840
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6555
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2959
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2624
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5070
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2881
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10548
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2654
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2763
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2635
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5116
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2854
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3313
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3938
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4589
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4330
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4031
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5440
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5041
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5111
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5405
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7698
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11248
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6973
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7827
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6880
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10301
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6249
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7117
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9315
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7826
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7734
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6757
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8573
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6984
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16665
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9373
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8738
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9063
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9479
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8709
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8812
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9185
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10316
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8957
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10109
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13643
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8975
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10549
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8239
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8008
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9064
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9271
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7931
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9587
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7721
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9647
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16240
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8012
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9352
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8999
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 20078
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6976
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6230
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6307
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6562
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6004
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10049
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6751
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8697
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9599
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9586
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7225
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7388
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22244
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8366
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10316
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7517
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8908
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9531
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10520
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8938
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10933
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10384
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11475
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11675
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27928
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12048
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12823
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12765
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12687
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13532
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21210
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12990
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20209
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30640
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14694
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18225
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18982
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21194
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17187
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18411
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16508
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16624
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16464
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32028
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18340
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17016
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21107
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20990
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21247
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20361
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20589
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22732
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23373
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21944
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21501
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22315
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22150
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21184
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22956
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21876
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22285
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23737
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24929
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24344
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23680
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26048
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23333
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26112
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23837
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54652
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25373
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24487
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25406
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24072
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24222
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24435
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24145
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25286
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24572
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25982