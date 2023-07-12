Что изменится с внедрением нового закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе - мнения экспертов

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому популярные пользователи социальных сетей теперь обязаны платить налоги с доходов, полученных от рекламы на своих платформах. Закон также требует, чтобы инфлюенсеры чётко маркировали рекламный контент и несли ответственность за распространение фейков. Эксперты высказали мнения о том, что ожидается с введением нового закона и сократится ли количество случаев интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

Юрист и эксперт в области медиа-права Гульмира Биржанова отметила, что подобные законы давно существуют во многих европейских и постсоветских странах.

"Мы понимаем, что в Казахстане тоже пришло время, когда блогеры получают определённые вознаграждения за рекламу, но всё это проходит мимо налогов, что не совсем правильно. В этой части мы абсолютно согласны, что должно быть какое-то законодательное регулирование", - сказала она.

Эксперт обратила внимание на то, что в новом законе впервые внедрили понятие "блогер" и "инфлюенсер".

"Раньше такого не было. Надеюсь, что с появлением отдельного термина в Казахстане отделят понятие "блогер" от "журналиста". Потому что до этого их ассоциировали. Беспокоит то, что появилась новая ответственность за распространение ложной информации. В Казахстане была такая ответственность, но в Уголовном кодексе. И мы осознаём, поскольку сейчас век цифровой фейковой информации, с ней тоже надо бороться. Но теперь в ответственности за распространение ложной информации слова "заведомости" нет. Каким образом завтра на практике будет это всё интерпретироваться?" - отметила Биржанова.

По мнению юриста, внедрение административной ответственности за распространение ложной информации является положительным шагом.

"Преимущества закона и есть его недостатки. Закон должен регулировать онлайн-рекламу, но как он будет это делать, особо не прописано. Борьба с распространением ложной информации будет, но где критерии, что является ложной информацией. Одно дело принять закон, другое - интерпретация и правоприменительная практика", - сказала Гульмира Биржанова.

Финансист Расул Рысмамбетов отметил, что в бюджете страны существуют проблемы с наполнением, так как многие начисленные налоги не собираются. Поэтому попытка государства обложить налогом рекламу в Интернете вполне разумная.

"Рекламные агентства, которые создают контент, уже платят налоги за предоставленные услуги и за своих сотрудников. А закон вводит равные правила и для индивидуальных блогеров, которые рекламируют товары и услуги. Тем более, сейчас появилась новая концепция в маркетинге, как "микро инфлюенсеры". Это маленькие нишевые лидеры общественного мнения, которые могут рекламировать тот или иной продукт. Поэтому такой закон нужен", - заявил он.

Эксперт также считает, что борьба с фейками является очень важной.

"Однако не ясно, каким образом новый закон будет справляться с этой проблемой, поскольку мошенники часто используют тёмные практики. Я считаю, что борьба с фейками должна основываться на прозрачной информации. Люди всегда попадаются на фейки, потому что у них нет доступа к достоверной информации", - пояснил Расул Рысмамбетов.

По его мнению, после внедрения этого закона многие люди начнут осознавать, что хвалебные отзывы о товаре или услуге в Интернете - не просто результат личной симпатии блогеров, а платная реклама.