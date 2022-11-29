Что хранится в Доме-музее Ахмета Байтурсынулы

Фото: Евгения Сазонова

В Доме-музее Ахмета Байтурсынулы проведён капитальный ремонт и обновлена экспозиция, передаёт Baigenews.kz.

Обновлённый дом-музей состоит из трёх экспозиционных и одного лекционного зала. В них собрано около 500 экспонатов о жизни и творчестве учёного. Это подлинные документы из государственного архива, индивидуальные и коллективные фотографии.

Музей оснащён современными технологиями, наполнен новым содержанием и приобрел новый характер.

На специальных тач-панелях размещены история создания дома-музея, архивные материалы, фотографии и ценные сведения, которые также дают представление о жизненном и творческом пути реформатора.

Дом-музей открыт в 1993 году. В октябре 2021 года из частной собственности он передан в коммунальную собственность Алматы.