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Евгения Сазонова Сегодня, 19:39
43
Сегодня, 19:39
43
Фото: Евгения Сазонова

Что хранится в Доме-музее Ахмета Байтурсынулы

В Доме-музее Ахмета Байтурсынулы проведён капитальный ремонт и обновлена экспозиция, передаёт Baigenews.kz

Обновлённый дом-музей состоит из трёх экспозиционных и одного лекционного зала. В них собрано около 500 экспонатов о жизни и творчестве учёного. Это подлинные документы из государственного архива, индивидуальные и коллективные фотографии.

Музей оснащён современными технологиями, наполнен новым содержанием и приобрел новый характер.

На специальных тач-панелях размещены история создания дома-музея, архивные материалы, фотографии и ценные сведения, которые также дают представление о жизненном и творческом пути реформатора.

Дом-музей открыт в 1993 году. В октябре 2021 года из частной собственности он передан в коммунальную собственность Алматы.

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#музей #Ахмет Байтурсынов
Евгения Сазонова Журналист
Сегодня, 19:39
43
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