ЧС в Экибастузе: предпринимателям окажут правовую помощь

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Павлодарский "Атамекен" выступит медиатором между предпринимателями и ТОО "Экибастузэнерго".

Об этом сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

В Палату предпринимателей Павлодарской области и в её экибастузский городской филиал обращаются субъекты бизнеса с просьбой оказать им правовую помощь по возмещению ущерба.

Всем предпринимателям, попавшим в трудную ситуацию в связи с ЧС в Экибастузе, просят обращаться в Палату предпринимателей по номерам телефонов:

- 8 7182 66 03 11 (приёмная РПП "Атамекен");

- 8 771 173 43 42 (заместитель директора РПП "Атамекен" Серик Максутович Аубакиров);

- 8 777 781 49 14 (директор Экибастузского филиала РПП "Атамекен" Медият Мадениетович Мусунап).

РПП "Атамекен" Павлодарской области готова выступить в качестве медиатора между монополистом и субъектами бизнеса.