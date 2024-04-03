Четыре водохранилища построят в Актюбинской области

4 водохранилища будут построены в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

"Вчера, на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, Глава государства первым делом поручил полностью возместить ущерб пострадавшим от стихии гражданам. Местными исполнительными органами создана и уже ведет работу специальная комиссия, которая будет оценивать нанесенный паводками ущерб", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также министр поблагодарил коллектив средней школы №18 за помощь, оказанную жителям области в трудный для них момент.

Ранее министр сообщил, что до 2030 года планируется завершить строительство 20 новых водохранилищ на территории 9 областей.