Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу

Жизни четырех людей унесла авария в области Жетысу. ДТП произошло на 453 километре автодороги Алматы-Оскемен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"38-летний водитель Hyundai Veracruz, совершая маневр обгона, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с тягачом Daf FTXF 105, после чего по инерции столкнулся с Volkswagen Passat, следовавшей в попутном направлении. В результате ДТП водитель Hyundai и его трое пассажиров скончались на месте. Ещё трое детей из этого же авто с различными травмами госпитализированы в районную больницу", — сообщили в полиции.