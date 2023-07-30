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Сегодня, 14:27
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230Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу
Жизни четырех людей унесла авария в области Жетысу. ДТП произошло на 453 километре автодороги Алматы-Оскемен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"38-летний водитель Hyundai Veracruz, совершая маневр обгона, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с тягачом Daf FTXF 105, после чего по инерции столкнулся с Volkswagen Passat, следовавшей в попутном направлении. В результате ДТП водитель Hyundai и его трое пассажиров скончались на месте. Ещё трое детей из этого же авто с различными травмами госпитализированы в районную больницу", — сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование.
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