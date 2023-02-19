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  • Четыре человека погибли в жутком ДТП в Кызылординской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 19:55
90
Сегодня, 19:55
90
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Четыре человека погибли в жутком ДТП в Кызылординской области

На трассе Самара — Шымкент в Кызылординской области столкнулись Mercedes и Opel. В результате погибли четыре человека и один госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась 19 февраля.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 по части 4 УК РК, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", — говорится в сообщении.

В полиции выясняют подробности трагедии.

 

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#дтп #смертельное ДТП #Кызылординская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:55
90
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