Четыре человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актюбинской области, на 1235 километре трассы Самара — Шымкент произошло смертельное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"6 июля 34-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил столкновение с грузовой автомашиной Iveco Magirus. Большегруз двигался по встречному направлении. В результате ДТП водитель легковушки и трое пассажиров, 20 и 23 лет, от полученных травм погибли", — сообщили в полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения,повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).