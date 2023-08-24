"Человек сложной судьбы": Путин высказался о Пригожине и об авиакатастрофе
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Президент России Владимир Путин высказался об авиакатастрофе в Тверской области РФ, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что на борту частного самолёта Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли. В списке пассажиров числились владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.
"Действительно, если там находился – вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело – борьбу с неонацистским режимом на Украине", – сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Путин высказался о личности Евгения Пригожина.
"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране", - сказал президент РФ.
Путин сообщил, что утром заслушал доклад следственной группы, и заверил, что расследование катастрофы будет проведено в полном объёме и доведено до конца".
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