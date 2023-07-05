Человеческие останки в центре Костаная: коммунальщики нашли ещё один скелет

Ещё один скелетированный труп нашли Костанайской теплоэнергетической компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Останки найдены на месте замены труб на пересечении улиц Мауленова и Дощанова. Вчера на этом же месте были обнаружены останки ещё двух неустановленных людей.

Фото Polisia.kz

На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.