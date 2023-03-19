Чего ждут кокшетауцы от будущих депутатов

Фото: Асель Турар

Качество питьевой воды, ремонт дорог, освещение улиц, работа общественного транспорта - основные вопросы, волнующие горожан.

На избирательных участках в Кокшетау отмечают непривычную пассивность жителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На избирательном участке № 14 в Кокшетау – это средняя школа № 4 –зарегистрирован 2 491 избиратель. Из них по состоянию на 15.00 проголосовали 376 человек.

"Если честно, в сравнении с предыдущими выборами, намного пассивней. Обычно народ идёт массово, весело, в приподнятом праздничном настроении. Возможно, к вечеру избиратели активизируются…", – отметила председатель участка Мадина Хасенова.

По традиции самые ответственные в выборном процессе – люди старшего возраста, пенсионеры. Самым возрастным, явившимся в школу, чтобы отдать свой голос – по 85-87 лет.

При этом 12 человек проголосовали на дому – по состоянию здоровья.

"Это, как правило, люди преклонного возраста, лица с инвалидностью. До вчерашнего дня получили мы получили девять таких заявлений, сегодня с утра до 12 часов – ещё три. Там мужчине неожиданно стало плохо, вызвали скорую, супруга позвонила и попросила включить в список голосующих на дому", – пояснила М. Хасенова.

Ещё одной причиной неявки стала голоделица на дорогах.

Темирлан Ашимов в будущем мечтает стать хирургом, а сегодня молодой человек впервые выполняет обязанности наблюдателя на выборах.

"В основном, вижу людей старшего возраста, а молодых очень мало. Я сам – студент, учусь в Высшей школе медицины, и понимаю, что главная причина для моих сверстников – это желание в выходной день отдохнуть, выспаться, заняться своими делами. Но это большая ошибка: как говорится, "если не заниматься политикой, политика займётся тобой". Такой контраст – люди старшего поколения, имея проблемы со здоровьем, плохо себя чувствуя, всё же стараются обозначить свою гражданскую позицию. Ведь такие моменты, как сегодня, предрешают судьбу нашей малой и большой родины. Президент говорит, что будущее в руках молодёжи, но я её здесь не видел. Во всяком случае, пока. Печально", – констатировал наблюдатель Темирлан.

Но молодёжь всё же, хоть и изредка, появлялась. Милана Крафт сегодня проголосовала впервые. Девушка учится на третьем курсе Высшего медицинского колледжа, будет работать фельдшером или медсестрой.

"Я хочу пополнить ряды медработников, которые в профессии по зову сердца. Ответственность, забота о пациентах, эмпатия к ним станут главными ориентирами в моей карьере", – пообещала Милана.

На другом участке из 1 702 избирателей примерно на это же время проголосовали 224 человека.

"Раздавались пригласительные… Может, слабая агитационная работа. При этом жители рассказывают, что к ним приходили кандидаты, интересовались проблемами. Многие поднимали актуальную на сегодня паводковую тему, люди боятся подтоплений, особенно в частном секторе. Качество питьевой воды, ремонт дорог, освещение улиц, работа общественного транспорта – вот что волнует сегодня жителей Кокшетау", – отметила Мадина Хасенова.

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