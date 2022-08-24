Часть школы олимпийского резерва сдают в аренду в ВКО

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Объявление о сдаче в аренду части здания специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана в ВКО опубликовали на сайте Электронной торговой площадки, передаёт BaigeNews.kz.

В характеристиках объекта указана его площадь – 774,9 квадратных метра, а также то, что тренировочная площадка подходит для игр в волейбол и тренировок по единоборствам.

Арендная плата - 467 338 тенге в месяц, а гарантийный взнос составляет 373 870 тенге.

"Для организации тренировочного процесса и проведения спортивных мероприятий по волейболу. Наниматель (арендатор) на время действия договора должен оснастить арендуемый соревновательный зал спортивным инвентарём и оборудованием", - указывается в объявлении.

В условиях тендера есть требования для спортивного инвентаря, которым необходимо будет оснастить зал. Например, арендатор должен будет предоставить для тренировок волейбольные сетки, штанги, маты, скамьи, стойки для дисков, комбинированные стойки для подтягиваний и упражнений на пресс.

Указывается, что торги, назначенные на 10:00 24 августа, состоялись.