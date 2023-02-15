Часть конфискованного имущества осуждённых направят в сферу образования в Казахстане

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Деньги от реализации имущества осужденных в рамках уголовного дела теперь будут направляться, помимо бюджета, в Фонд поддержки инфраструктуры образования, передает BaigeNews.kz. В правила хранения и реализации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям внесли правки.

"К акту приема-передачи прилагается опись передаваемого имущества с указанием суммы, подлежащей перечислению в соответствующий бюджет или в Фонд поддержки инфраструктуры образования. По истечении 3 (трех) месяцев с даты получения комиссионного поручения подписывается акт выполненных работ и торговая организация перечисляет в доход соответствующего бюджета или в Фонд поддержки инфраструктуры образования средства от реализованного имущества, за вычетом денежного обеспечения исполнения комиссионного поручения по реализованному имуществу", - говорится в документе.

Если по истечении трех месяцев осталось нереализованное имущество, то его стоимость понижается на 50%, о чем подписывается соответствующее дополнение к акту приема-передачи с указанием суммы, подлежащей перечислению в соответствующий бюджет или в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Расчеты по договору купли-продажи производятся между продавцом и покупателем, при этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:

1) авансовый платеж вносится в соответствующий бюджет или в Фонд поддержки инфраструктуры образования в размере не менее пятнадцати процентов от цены продажи имущества в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;

2) оставшаяся сумма вносится в соответствующий бюджет или в Фонд поддержки инфраструктуры образования по договоренности сторон, но не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

"Правила транспортировки, приема, учета, оценки, хранения и реализации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям, разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 215 Закона РК "О государственном имуществе" и устанавливают порядок транспортировки, приема, учета, оценки, хранения и реализации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям", - сообщается в документе.

Средства, полученные от реализации имущества, зачисляются в доход соответствующего бюджета или в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.