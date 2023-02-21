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Часть Астаны осталась без света из-за аварии Сегодня, 21:09
114
Сегодня, 21:09
114

Часть Астаны осталась без света из-за аварии

Несколько районов Астаны остались без электроэнергии. Фото с тёмных улиц столицы астанчане делятся в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, произошло отключение линии 110 кВ на ПС "Астана", находящейся на балансе АО "Акмолинская РЭК".

Без света остались улицы в Сарыаркинском и Байконурском районах.

 

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#Астана #электроэнергия
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:09
114
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