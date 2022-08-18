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  • Call-центр Air Astana временно не работает из-за проблем у "Казахтелекома"
Air Astana 18 Августа, 13:11
924
Фото: Air Astana

Call-центр Air Astana временно не работает из-за проблем у "Казахтелекома"

Технический сбой произошел в работе телефонной линии в центре бронирования и информации авиакомпании Air Astana, сообщает BaigeNews.kz. Авиаперевозчик заявил, что их сall-центр временно не может принимать звонки. 

"В связи с техническими проблемами на стороне "Казахтелекома" сall-центр авиакомпании временно не может принимать звонки по номерам: +7 727 244 44 77 / 78", — говорится в сообщении.

В авиакомпании попросили по срочным вопросам обращаться на:

  • Kcell номер  +7 702 702 44 77
  • Live Chat на сайте www.airastana.com 
  • WhatsApp +7 702 702 01 48.
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#авиабилеты #авиаперевозки #авиарейсы
18 Августа, 13:11
924
Журналист

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