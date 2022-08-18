Call-центр Air Astana временно не работает из-за проблем у "Казахтелекома"

Фото: Air Astana

Технический сбой произошел в работе телефонной линии в центре бронирования и информации авиакомпании Air Astana, сообщает BaigeNews.kz. Авиаперевозчик заявил, что их сall-центр временно не может принимать звонки.

"В связи с техническими проблемами на стороне "Казахтелекома" сall-центр авиакомпании временно не может принимать звонки по номерам: +7 727 244 44 77 / 78", — говорится в сообщении.

В авиакомпании попросили по срочным вопросам обращаться на: