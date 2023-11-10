Бывшие полицейские организовали финпирамиду в СКО
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Агентство по финансовому мониторингу выявило бывших полицейских среди организаторов североказахстанского филиала финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
По информации агентства РК по финансовому мониторингу, фирма Qnet зарегистрирована в Малайзии и позиционирует себя как занимающуюся интернет-торговлей. В 2018 году один из организаторов пирамиды зарегистрировался на сайте Qnet и получил сертификат независимого представителя.
В ведомстве также сообщили, что вкладчикам предлагали внести от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации независимыми представителями и приобретения карты предшественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса. В офисах проводились встречи, агитация, обучающие семинары, лекции.
На удочку мошенников попались 73 североказахстанца. С 2018-2021 годы они инвестировали в финпирамиду 82 миллиона тенге.
"Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов уже находятся в изоляторе управления полиции Петропавловска", – сообщили в АФМ.
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