Бывшие полицейские организовали финпирамиду в СКО

Агентство по финансовому мониторингу выявило бывших полицейских среди организаторов североказахстанского филиала финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.

По информации агентства РК по финансовому мониторингу, фирма Qnet зарегистрирована в Малайзии и позиционирует себя как занимающуюся интернет-торговлей. В 2018 году один из организаторов пирамиды зарегистрировался на сайте Qnet и получил сертификат независимого представителя.

В ведомстве также сообщили, что вкладчикам предлагали внести от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации независимыми представителями и приобретения карты предшественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса. В офисах проводились встречи, агитация, обучающие семинары, лекции.

На удочку мошенников попались 73 североказахстанца. С 2018-2021 годы они инвестировали в финпирамиду 82 миллиона тенге.