Бультерьер напал на детей в Актобе

Бультерьер покусал двух братьев в Актобе. Очевидцы сообщили, что пёс был без поводка и намордника, а сопровождал его шестилетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Дети приехали в город к родственникам и играли во дворе до №75 по улице Маресьева, когда на них накинулась собака. Сначала она повалила на землю младшего из братьев. Старший бросился ему на помощь и тоже оказался покусан. У 15-летнего подростка осталось семь глубоких ран на руках, ногах, теле.

На крики сбежался весь двор. Один из соседей вынес ружье и выстрелил в собаку.

"В доме на Маресьева живет мой старший сын. У меня шесть мальчиков, младшим 15 и 10 лет. Мы приехали из Шубарши в Актобе сделать покупки к школе. Вечером дети вышли на улицу, после раздались лай, страшные крики и шум. Старший сын, ему 25 лет, выбежал на улицу. Оказывается, на детей напала собака. Ни намордника, ни поводка, с собакой был шестилетний ребенок. Сын отогнал собаку, завёл детей в подъезд и закрыл дверь, но собака не уходила, сильно лаяла, люди не могли выйти на улицу, а детей во дворе было много, дети соседа играли тоже. Сосед взял охотничье ружьё, приоткрыл дверь подъезда и выстрелил в собаку, она раненая убежала. Тут же вызвали полицию и ветеринаров", - рассказала мать мальчиков Айнагуль Мукашева.

Прибывшие ветеринары усыпили собаку.

Пострадавших детей доставили в больницу. Там им обработали раны и назначили прививки от бешенства.

"Хозяин собаки не извинился, его сразу забрали в полицию. Мы уехали домой. К школе так ничего и не купили, теперь неизвестно, когда дети вообще пойдут в школу, они ходят на прививки и перевязки", – сообщила мать мальчиков.

В полиции уточнили, что против хозяина собаки возбудили административное производство по пункту 4 части 1 статьи 407-2 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". Наказание по этой статье предусматривает штраф на 10 МРП или 31 800 тенге.

С начала августа в Актобе 41 ребенок обратился в травмпункт детской больницы с укусами. 32 из них укусили собаки, пять - кошки, двоих - змеи, одного ежик и одного ребенка каракурт.