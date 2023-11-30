Бухгалтер детского центра присвоила почти 10 млн тенге в Жамбылской области

За присвоение более 9,9 млн бюджетных средств на 4 года осудили бухгалтера Детско-юношеского центра краеведения и туризма в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"В Шуском районе бухгалтер в течение 3-х лет незаконно перечисляла денежные средства под видом аванса работникам Детско-юношеского центра краеведения и туризма. Ущерб государству составил свыше 9,9 млн тенге, который возмещен в ходе следствия", - сообщили в прокуратуре.

Приговором Шуского районного суда от 9 ноября 2023 года бухгалтер Центра осуждена на 4 года лишения свободы (условно) с запретом заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.