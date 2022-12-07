"Будут изымать имущество и доходы": Антикор о борьбе с коррупцией

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Руководитель службы Превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил о том, что у должностных лиц будут изымать имущество и доходы, если они не смогут доказать их источники, передаёт BaigeNews.kz.

"Должностное лицо должно будет доказать его доходы, расходы в соответствии с его заработной платой или иным, установленным законом, источником дохода. Если же не будет им подтверждено, то кроме ответственности, будет изъят доход, имущество, активы. Это мировая тенденция. Она соответствует всем трендам. Это будет дополнительным стимулом для добропорядочной деятельности", - сообщил Саян Ахметжанов на брифинге в "Самрук-Казына".

Он добавил, что соответствующий законопроект о незаконном обогащении инициирован Антикором и рассматривается парламентом.

Напомним, во время представления документа в парламенте, на тот момент глава Антикора Марат Ахметжанов, а ныне министр внутренних дел, сообщил, что если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет предусмотрена фискальная санкция. 90 процентов от суммы разницы будут возвращены в качестве административного штрафа. Он также отметил, что в каждом случае правомерность расходов можно будет объяснить.