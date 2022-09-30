Будет ли зимой тепло в домах, обеспокоены жители Аксу

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Свои опасения горожане высказали на встрече с главой региона. Аксусцы поинтересовались, какова ситуация с новой котельной и ждать ли её запуска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На объект отправили технический аудит.

"По новой городской котельной есть большие проблемы. Неоднократно меняли проектные решения, и они оказались не совсем эффективными. Подтверждение этому – который месяц котельная не может прийти к своему нормативному балансу", – признался Абылкаир Скаков.

Абылкаир Скаков сообщил, что летом он посещал объект, и у него еще тогда возникли сомнения относительно применяемой подрядчиком технологии.

"Я поручил акиму города провести технический аудит, после этого мы будем выставлять претензии подрядчику, которые он должен устранить. Мы не можем ждать годами, когда они запустят котельную", – заключил аким области.

Он добавил, что нужно будет проконтролировать, чтобы котельная была в состоянии давать тепло по тем параметрам, которые необходимы городу.

Между тем Абылкаир Скаков напомнил, что новую котельную строили не как альтернативу действующей на территории АксЗФ. Она должна была взять на себя лишь половину общей нагрузки. Старая котельная готова к отопительному сезону, есть запас необходимого топлива, успокоил горожан аким области.