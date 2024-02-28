Бросили младенца на улице в мороз: в Караганде нашли подозреваемых

В Караганде установили подозреваемых, бросивших младенца у подъезда, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, подозреваемые в оставлении ребёнка в опасности. Выясняются все обстоятельства", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.

Кем они приходятся младенцу не уточняется.

Напомним, 24 февраля в ЦОУ поступил звонок. Мужчина сообщил, у подъезда одного из домов на Юго-Востоке лежит ребёнок. Наряд полиции забрал новорождённого мальчика и передал его врачам.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребёнка в опасности.