Бросили младенца на улице в мороз: в Караганде нашли подозреваемых
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
127Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Караганде установили подозреваемых, бросивших младенца у подъезда, передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, подозреваемые в оставлении ребёнка в опасности. Выясняются все обстоятельства", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.
Кем они приходятся младенцу не уточняется.
Напомним, 24 февраля в ЦОУ поступил звонок. Мужчина сообщил, у подъезда одного из домов на Юго-Востоке лежит ребёнок. Наряд полиции забрал новорождённого мальчика и передал его врачам.
Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребёнка в опасности.
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